55-летняя Елена Воробей с кольцом на безымянном пальце перестала скрывать мужчину

Незамужняя юмористка Елена Воробей опубликовала фото с боксером Дмитрием Кудряшовым. Особый интерес подписчиков вызвало ее кольцо на безымянном пальце.

Воробей заявила, что провела с Кудряшовым «вкусный душевный вечер». Она поблагодарила спортсмена за «прекрасную компанию».

Воробей написала в соцсетях: «Хотела спросить у него, как правильно «держать удар», но рядом с таким сильным мужчиной забываешь о защите».

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина прокомментировала публикацию Воробей. Она написала: «Леночка, тебя прям на боксеров тянет магнитом».

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