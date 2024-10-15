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Опубликовано 15 октября 2024, 14:30
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55-летняя бывшая жена Бондарчука продемонстрировала фигуру в мини-юбке

Предпринимательница Светлана Бондарчук опубликовала фото в мини-юбке.
55-летняя бывшая жена Бондарчука продемонстрировала фигуру в мини-юбке

© Starface.ru

Телеведущая и предпринимательница Светлана Бондарчук показала фигуру в мини-юбке. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

55-летняя бывшая жена Бондарчука продемонстрировала фигуру в мини-юбке

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

55-летняя экс-супруга Федора Бондарчука предстала на фото в красном костюме, который состоялся из жакета и мини-юбки. Знаменитость дополнила образ черной водолазкой, колготками, туфлями на маленьком каблуке и блестящим бордовым ободком. Вдобавок телеведущая продемонстрировала в кадре зеленую сумку с изображением автомобиля. Предпринимательница уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук официально узаконила свои отношения с продюсером Сергеем Харченко. Летом прошлого года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Бизнесвумен выложила в соцсетях снимок с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее режиссер Андрей Житинкин рассказал, что начинающие актрисы начали «охоту» на Федора Бондарчука.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Светлана Бондарчук
телеведущая
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