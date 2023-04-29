55-летняя Алика Смехова выложила пикантное фото

Алике Смеховой исполнилось 55 лет ещё 27 марта, но праздновать актриса начала спустя месяц. Праздник артистка устроила в банном комплексе, находящемся в часе езды от Москвы.

Мероприятие не обошлось без пикантных фотографий. Смехова решила обнажиться и залезть в чан с горячей водой. Прикрыть стройную фигуру получилось лишь еловыми ветками.

Артистка отметала мягкость пара, возможность залезть на сеновал и красоту леса, где поют птицы.

«Когда мне тяжело, я иду в баню и возрождаюсь. Идите в баню», — сказала Алика, окутанная эмоциями.

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