55-летний Сергей Соседов объяснил, почему он до сих пор живет с мамой. Музыкальный критик поделился откровением в эфире шоу «Лера в большом городе».

По словам знаменитости, недавно в его семье произошла трагедия: из-за рака легкого умер отец Сергея. Мужчина 4 года боролся за свою жизнь, однако недуг оказался сильнее. Соседов признался, что был готов к такому исходу.

«Мы ждали ухода, потому что человек должен был освободиться, вырваться из этих оков», — цитирует StarHit высказывание критика из нового интервью.

В сложившейся ситуации Сергей не смог оставить пожилую мать одну. Вот почему 55-летний Соседов до сих пор живет в родительском доме. Он не только ухаживает за пенсионеркой, но и выполняет многие бытовые обязанности. По словам критика, его нахождение рядом поддерживает в матери желание жить.

«Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо. Ее нужно поддерживать в форме, чтобы она ходила к врачу, отдыхала», — резюмировал Сергей.

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