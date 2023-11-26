55-летний певец Стас Михайлов похудел на 17 килограммов и продолжает терять вес

Певец Стас Михайлов планирует отпраздновать свой 55-летний юбилей концертной программой. Он сел на диету, чтобы привести себя в порядок к мероприятию.

По словам артиста, ему уже удалось избавиться от 17 лишних килограммов и заметно помолодеть. При этом он подчеркнул, что борьба с весом продолжается, но дается ему тяжело.

«Я всю жизнь борюсь с весом, с самой молодости. С 6-го класса я занимался теннисом, потом баскетбол, я все время чем-то занимаюсь. Каждый день на спорт обязательно: спортзал, дорожка или эллипс», - сказал Михайлов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кроме того, артист поделился с поклонниками своей диетой. По словам музыканта, чтобы похудеть, надо отказаться от алкоголя, сахара и хлеба. При этом можно позволить себе кусочек шоколада с утра. Также Михайлов придерживается интервального голодания, но этот способ подходит далеко не всем.

Ранее мы писали, что голливудская актриса Николь Кидман стремительно худеет, чтобы получать новые роли. За несколько месяцев она похудела на девять килограммов, и планирует дальше продолжать сбрасывать вес.