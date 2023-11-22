Николь Кидман жертвует здоровьем, чтобы не потерять работу: довела себя до истощения

Голливудская актриса Николь Кидман стремительно худеет, чтобы получать новые роли. Инсайдеры сообщают, что не только поклонники опасаются за здоровье кинодивы, но и ее муж Кит Урбан. Об этом пишет Woman.ru.

Обладательница «Оскара» редко бывает на мероприятиях, но сделала исключение ради супруга. 56-летняя звезда побывала на главной церемонии награждения в кантри-музыке CMA, где сопровождала своего мужа музыканта. Кидман была в черном платье с открытым животом. Ее вид привлек внимание пользователей Сети и журналистов. У женщины были слишком худые руки и торчали кости.

СМИ пишут, что за несколько месяцев актриса похудела на девять килограммов, и планирует дальше продолжать сбрасывать вес. По слухам, все из-за зависти к своим более молодым коллегам, которым предлагают больше ролей.

«Она стала настолько худая, что у нее торчат кости. Кит сходит с ума. Он видит, что она чахнет, и хочет, чтобы она больше заботилась о себе», — цитирует инсайдеров зарубежный портал RadarOnline.com.

При этом у Николь все в порядке с работой. Отмечается, что она снимется в продолжении сериала «Большая маленькая ложь», а еще сыграет в эротическом триллере «Малышка» вместе с Антонио Бандерасом. Фанаты бьют тревогу из-за худобы актрисы и просят ее беречь здоровье.

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