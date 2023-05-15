55-летний Гоша Куценко заявил, что отказался от съемок в кино с Брэдом Питтом

Гоша Куценко ведет уединенный образ жизни и довольно редко дает интервью, вот почему о нем так мало информации. Однако недавно мужчина стал главным ньюсмейкером, обеспечив тем самым громкие заголовки СМИ. Дело в том, что актер появился в шоу Утяшевой, во время которого поделился интересной подробностью о профессиональной деятельности.

Выяснилось, что 10 лет назад у Куценко была возможность сняться в одном фильме с Брэдом Питтом. По словам актера, с ним связались американские агенты, но уже в процессе телефонного разговора возник языковой барьер. Мужчина осознал, что не сможет из-за этого выучить роль, вот почему он отказался от нее.

От подобного решения Гошу отговаривали все. Семья и представители артиста уверяли: он «будет кусать локти, если на роль возьмут кого-то другого». Однако мужчина продолжал настаивать на своем. Решительный настрой Куценко не сбил даже звонок Питта.

«Нас соединили по видео, он сказал, что я шикарно играю. Когда я его увидел, подумал: "Ужас, позор"» — цитирует StarHit новое интервью Гоши.

По словам Куценко, ему предложили «фантастический гонорар». Речь шла про 10 тысяч фунтов в день, но и это не смогло переубедить мужчину. Вот почему спустя время на роль позвали Хабенского, а сам Гоша теперь просит всех не напоминать о несостоявшихся съемках.

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