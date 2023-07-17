54-летняя певица Татьяна Буланова призналась, что делает инъекции у косметолога

Известная эстрадная певица Татьяна Буланова призналась, что оставаться привлекательной ей помогают лазерные и инъекционные процедуры у косметолога. Об этом она рассказала в интервью с «Леди Mail.ru».

54-летняя артистка заявила, что посещает кабинет косметолога, но не чаще раза в год. Дело в том, что после уколов долгий период реабилитации, а у звезды на это времени не хватает.

При этом Татьяна Буланова отметила, что не против даже пластических операций, но не делает их, потому что боится наркоза и врачей.

Кроме того, с 1990-х годов звезда следит за своим питанием. По утрам она устраивает легкий перекус, потом съедает полноценный обед, а от ужина отказывается.

«Сейчас это называется интервальным голоданием», – подметила Буланова.

Ранее мы писали, что актриса из фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова вынуждена продолжать работать в свои 78 лет, поскольку ее пенсия составляет всего 18 тысяч рублей.