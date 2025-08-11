54-летняя певица Кристина Орбакайте поделилась семейными кадрами из Милана

54-летняя певица Кристина Орбакайте отправилась с семьей в Милан. Певица делится кадрами путешествия по Европе в соцсетях.

На публикацию обратило внимание издание WomanHit.ru.

Орбакайте сфотографировалась на фоне местных достопримечательностей, примерила платье нежно-розового цвета. Артистка крутилась и наслаждалась отдыхом.

Затем Орбакайте снялась с 13-летней дочерью Клавдией в кафедральном соборе. Семья была под впечатлением от архитектуры здания.

Поклонники продолжают указывать на сходство звездной мамы и дочери. Они писали: «Красивые! Две сестрички», «Чудесные и удивительно харизматичные мама и дочь».

На следующий день певица столкнулась с проблемой – у Орбакайте сломался ноготь. Артистка отправилась на маникюр в «рандомный» салон красоты. Ее муж и дочь в это время были в музее. Затем семья встретилась и отправилась на ужин.

Ранее певец Авраам Руссо рассказал, готов ли снова выступить с Орбакайте. У артистов есть несколько совместных песен, записанных некоторое время назад: «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет».