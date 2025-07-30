Певец Авраам Руссо рассказал, готов ли снова выступать с Кристиной Орбакайте

Любимец миллионов поклонников Авраам Руссо в интервью сайту «Страсти» рассказал, готов ли рассмотреть сотрудничество с Кристиной Орбакайте, с которой они записали несколько хитов.

«Сейчас сложно сказать. Если поступит предложение – рассмотрю его сугубо прагматично», – ответил исполнитель хита «Знаю».

Осенью прошлого года СМИ сообщали о том, что Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом на корпоративе в ОАЭ. Заказчики хотели увидеть звезд на одной сцене с их хитами «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет». Певец ответил, было ли это на самом деле.

«Нет, это неправда. Просто кто-то запустил неверную информацию», – подчеркнул звезда.

По его словам, у них с певицей был взаимовыгодный творческий союз. Они записали хиты, которые до сих пор нравятся поклонникам. Что касается общения - каждый живет своей жизнью.

Полное интервью Авраама Руссо об отношении к Алле Пугачевой, слухах о романе с Орбакайте и семье, которая живет в США, можно прочитать здесь.