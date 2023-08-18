54-летняя Бондарчук призналась, что не переживает, каким образом родился ее сын

Бизнесвумен Светлана Бондарчук уже не первый день принимает поздравления от поклонников. В 54 года она стала многодетной мамой. Причем роды были еще полгода назад, но рассекретить это она решила только сейчас. Несмотря на то, что большинство фанатов поддерживают блондинку, находятся и те, кого сильно волнует, как именно появился ребенок.

Светлана призналась, что действительно есть неприятные комментарии, которые пишут злопыхатели, касающиеся позднего материнства. Однако она старается их не замечать, так как считает, что другим людям должно быть все равно. Сама Бондарчук, например, совершенно не переживает о способе появления на свет сына. Главное, что он есть.

«И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас!» - поделилась бизнесвумен.

К слову, с негативом из-за позднего материнства сталкивалась и телеведущая Ольга Орлова. Пользователи обвиняли ее во лжи и заявляли, что она носит накладной живот. Критики не стало меньше и после рождения дочери певицы. Злопыхатели были уверены, что девочка точно выглядит больше, чем положено новорожденным. Однако со временем артистка научилась отвечать недоброжелателям, и сейчас их практически не осталось.

Ранее стало известно, сколько Светлана Бондарчук могла отдать за рождение сына.