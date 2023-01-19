«Впереди целая совместная жизнь»: Александра Стриженова раскрыла имя жениха

В семье Екатерины и Александра Стриженовых намечается радостное событие: их младшая дочь Александра получила предложение руки и сердца. Об этом 22-летняя девушка рассказала в социальной сети.

Избранником Александры стал Антон Чуреков, с которым она состоит в отношениях около восьми лет. Ради него дочка актрисы даже решилась на поступление в МГУ. По информации издания “Starhit”, месяц назад молодой человек наконец-то решился узаконить союз с возлюбленной.

«Если честно, уже почти месяц, как я сказала "да". Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — поделилась радостью Стриженова.

Теперь Александра активно готовится к свадьбе. В личном блоге девушка уже выложила фотографии в заветном белом платье.