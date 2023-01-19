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14:29, 19 января 2023
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«Впереди целая совместная жизнь»: Александра Стриженова раскрыла имя жениха

«Я сказала "да"»: 22-летняя дочка Екатерины Стриженовой выходит замуж .

«Впереди целая совместная жизнь»: Александра Стриженова раскрыла имя жениха

Фото: Из профиля Instagram* Александры (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В семье Екатерины и Александра Стриженовых намечается радостное событие: их младшая дочь Александра получила предложение руки и сердца. Об этом 22-летняя девушка рассказала в социальной сети.

Избранником Александры стал Антон Чуреков, с которым она состоит в отношениях около восьми лет. Ради него дочка актрисы даже решилась на поступление в МГУ. По информации издания “Starhit”, месяц назад молодой человек наконец-то решился узаконить союз с возлюбленной.

«Если честно, уже почти месяц, как я сказала "да". Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — поделилась радостью Стриженова.

Теперь Александра активно готовится к свадьбе. В личном блоге девушка уже выложила фотографии в заветном белом платье.

«Впереди целая совместная жизнь»: Александра Стриженова раскрыла имя жениха

Фото: Из профиля Instagram* Александры (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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Источник фото:Из профиля Instagram* Александры (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:starhit
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#Александра Стриженова
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