54-летний актер Федор Дунаевский признался, что бомжует

54-летний актер Федор Дунаевский рассказал, что бомжует. Соответствующее признание он сделал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. На анонс программы обратил внимание сайт Woman.ru.

Когда-то Дунаевский исполнил главную роль в фильме «Курьер» режиссера Карена Шахназарова, но сейчас он – бомж.

В начале 2023 года он планировал эмигрировать с семьей в Германию, а незадолго до этого переписал имущество на жену. В результате артист остался без жилья – супруга выгнала его из трехкомнатной квартиры, купленной актером до брака.

Ведущая спросила его: «Получается, ты сейчас бомж?» На это Дунаевский ответил: «Ну в общем да».

Ранее мы писали о внезапном решении жены Дунаевского подать на развод. Оказалось, что женщина была ему неверна.