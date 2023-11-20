54-летнего Стаса Михайлова на концерте не узнали зрители: что случилось с певцом

Певец Стас Михайлов появился на мероприятии и удивил присутствующих своим моложавым видом. 54-летний артист стал участником концерта «Ээхх, Разгуляй!» на «LIVE Арене». Об этом пишет Woman.ru.

Поклонники и журналисты обратили внимание, что исполнитель прекрасно выглядит. Он стал еще стройнее и кажется, что раскрыл секрет вечной молодости. Некоторые СМИ пишут, что Михайлов пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Но сам звезда не комментировал эту тему. В интервью он уверял, что следит за собой: занимается спортом, соблюдает строгий режим питания и гуляет на свежем воздухе.

На мероприятии были также другие звезды. Актриса Настасья Самбурская показала идеальную фигуру в платье с глубоким вырезом. Она сделала голливудский макияж и прическу. Секрет прекрасного внешнего вида девушки заключается не только в любви к спорту, но и в запретах. Знаменитость рассказывала, что осенью прошлого года взяла аскезу и полностью отказалась от алкоголя и сахара. По словам девушки, чувствует она себя прекрасно.

Ранее мы писали о том, какие операции на лице скрывает Стас Михайлов. Пластический хирург Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что думает об изменениях во внешности звезды.