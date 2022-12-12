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09:35, 12 декабря 2022
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53-летняя жена Газманова показала себя во всей красе в новой откровенной фотосессии

53-летняя жена Газманова показала себя во всей красе в новой откровенной фотосессии

Олег и Марина Газмановы женаты уже более 19 лет. Познакомились они в 1997 году, когда музыкант приезжал с гастролями в Воронеж. По его словам, он сразу заметил в толпе длинноногую блондинку. На тот момент Марине было только 18 лет. Сначала девушка не принимала ухаживания певца, но он не сдавался. И теперь они одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Несмотря на то, что Марине уже 53 года, она выглядит все также молодо и прекрасно, как и 20 лет назад. Да и сама супруга Газманова не беспокоится о своем возрасте. Ей все равно на морщины и лишний вес. И это она наглядно доказала, снявшись в новой откровенной фотоссесии. На снимке, который Марина опубликовала в социальных сетях, она предстала в черном корсете, подчеркивающем ее талию и пышную грудь. Образ дополнили тонкие фатиновые перчатки и прическа в стиле ретро.

Марина Газманова

Марина Газманова

Фото: Соцсети Марины Газмановой

Супруга музыканта призналась, что пока пытается поддерживать молодость, но в разумных пределах. А когда придет время, она переключится на здоровье. Также Марина активно увлекается психологией, и она часто помогает ей не утрачивать интерес к жизни.

Напомним, что Олег и Марина Газмановы воспитали троих детей – сыновей Родиона и Филиппа, а также дочь Марианну. Все молодые люди сейчас довольно успешны. Родион пошел по стопам отцам и старается покорять сцену, Марианне скоро исполнился 19 и у нее есть все задатки для того, чтобы стать актрисой или моделью, а Филипп, единственный не родной сын Газманова, является владельцем собственного бизнеса.

К слову, недавно пасынок артиста удивил поклонников новой фотографией, на которой показал, насколько возмужал. Теперь фанаты называют его новым секс-символом.

Источник фото:Соцсети Марины Газмановой
Источник:Соцсети
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