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Юлия Бордовских рассказала, почему развелась с мужем: «У нас как будто срок годности закончился»

Эффектную блондинку знают все, кто смотрел НТВ и 90-е и нулевые – без нее трудно представить себе выпуск новостей спорта.
Юлия Бордовских рассказала, почему развелась с мужем: «У нас как будто срок годности закончился»

Гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак» стала известная телеведущая Юлия Бордовских. В беседе с Собчак она рассказала о личном кризисе, разводе с мужем и проблемах с детьми.

Сейчас Юлия – не менее известный и успешный life-коуч и специалист по здоровому питанию.

До недавнего времени Юлия жила в Майами. Отъезд произошел на фоне личного и семейного кризиса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Бордовских с дочкой на балу дебютантов

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Как призналась сама ведущая, это было «бегство с целью перезагрузить, бегство от себя».

Состояние здоровья Бордовских в связи со всем этим стало сильно сдавать – даже ее врач сказал, что, оставаясь в Москве, она бы серьезно заболела. Поэтому она решилась уехать, чтобы спасти себя – несмотря на то, что она поставила бы под угрозу свой брак. Юлия была замуж за президентом Федерации хоккея Алексеем Кравцовым.

После возвращения из Майами Москва отразилась и на здоровье детей.

Ее дочь Мария стала страдать от анорексии, а сын и вовсе грозился покончить с собой.

«С обоими детьми прошла круги ада. Дочь год провела в клинике. Я упустила этот момент… казалось, что завтра она начнет есть, но не начинала. Я и плакала, и кричала, но только профессионалы смогли помочь. Это все происходило на фоне нестабильного поведения у сына. Ему диагностировали синдром дефицита внимания, а я в это не верила. Он так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ. Он говорил, что выпрыгнет, мог кинуть пультом в мальчика, который приехал к нему… Разрывалась между двумя детьми», – с ужасом говорит Юлия.

К счастью, Юлии удалось помочь детям и себе.

«Терапию, которую мы прошли с Марусей, помогла нам более чувственно относиться друг к другу. Я поняла, что где-то упустила ту тонкую грань, которая для нее была важна. Пройдя терапию, поняла, насколько глубока была травма дочери. Она очень была привязана ко мне, а я работала, плюс она росла без отца. Она хотела обратить на себя внимание, при том, что я всегда была с ней»

Фото: Global Look Press

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