Юлия Бордовских рассказала, почему развелась с мужем: «У нас как будто срок годности закончился»

Гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак» стала известная телеведущая Юлия Бордовских. В беседе с Собчак она рассказала о личном кризисе, разводе с мужем и проблемах с детьми.

Сейчас Юлия – не менее известный и успешный life-коуч и специалист по здоровому питанию.

До недавнего времени Юлия жила в Майами. Отъезд произошел на фоне личного и семейного кризиса.