Юлия Бордовских рассказала, почему развелась с мужем: «У нас как будто срок годности закончился»
Гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак» стала известная телеведущая Юлия Бордовских. В беседе с Собчак она рассказала о личном кризисе, разводе с мужем и проблемах с детьми.
Сейчас Юлия – не менее известный и успешный life-коуч и специалист по здоровому питанию.
До недавнего времени Юлия жила в Майами. Отъезд произошел на фоне личного и семейного кризиса.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Как призналась сама ведущая, это было «бегство с целью перезагрузить, бегство от себя».
Состояние здоровья Бордовских в связи со всем этим стало сильно сдавать – даже ее врач сказал, что, оставаясь в Москве, она бы серьезно заболела. Поэтому она решилась уехать, чтобы спасти себя – несмотря на то, что она поставила бы под угрозу свой брак. Юлия была замуж за президентом Федерации хоккея Алексеем Кравцовым.
После возвращения из Майами Москва отразилась и на здоровье детей.
Ее дочь Мария стала страдать от анорексии, а сын и вовсе грозился покончить с собой.
«С обоими детьми прошла круги ада. Дочь год провела в клинике. Я упустила этот момент… казалось, что завтра она начнет есть, но не начинала. Я и плакала, и кричала, но только профессионалы смогли помочь. Это все происходило на фоне нестабильного поведения у сына. Ему диагностировали синдром дефицита внимания, а я в это не верила. Он так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ. Он говорил, что выпрыгнет, мог кинуть пультом в мальчика, который приехал к нему… Разрывалась между двумя детьми», – с ужасом говорит Юлия.
К счастью, Юлии удалось помочь детям и себе.
«Терапию, которую мы прошли с Марусей, помогла нам более чувственно относиться друг к другу. Я поняла, что где-то упустила ту тонкую грань, которая для нее была важна. Пройдя терапию, поняла, насколько глубока была травма дочери. Она очень была привязана ко мне, а я работала, плюс она росла без отца. Она хотела обратить на себя внимание, при том, что я всегда была с ней»
Фото: Global Look Press
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