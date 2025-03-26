53-летняя фигуристка Маргарита Дробязко опубликовала фото с трехмесячной дочерью

Фигуристка Маргарита Дробязко опубликовала фото с трехмесячной дочерью. Снимок 53-летней спортсменки и ребенка появился на личной странице в соцсетях.

«Счастливые вместе», - подписала Дробязко фото, на котором смотрит на дочь, лежащую на животе.

Напомним, Дробязко стала мамой в 52 года. Отец девочки – Повилась Ванагас. Пара назвала дочь Николиной.

Фигуристка делилась, что роды были легкими, Маргарита быстро восстановилась. Во время родов первый наркоз не подействовал, врачи не могли объяснить случившееся. Спортсменке сделали кесарево сечение. До пятого месяца беременности она выходила на лед, а вернулась спустя 8 дней после рождения дочери.