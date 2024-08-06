53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью
© Starface.ru
53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью. Актриса опубликовала новые снимки, поразившие россиян.
Алена Хмельницкая снялась в проекте Сарика Андреасяна «Мокрые майки». Сначала актриса показала кадр из фильма с Марией Горбань. Затем она продемонстрировала бэкстейдж со съемок постера к проекту. 53-летняя Алена примерила красную кофту с вырезом декольте, короткую белую юбку, гетры и туфли на платформе.
«А мы еще и не то можем», — игриво написала артистка.
К слову, россияне восторженно отреагировали на публикацию Хмельницкой и отметили ее стройную фигуру.
«Не перестаю любоваться вами, в вас есть красота и внутреннее благородство! Задорно, красиво, и фигура супер!» — написали подписчики.
Также на кадры отреагировали и коллеги Алены.
«Жги!» — лаконично высказалась актриса Алика Смехова.
Ранее Алена Хмельницкая поделилась переживаниями после разрыва с молодым возлюбленным. Подробности читайте в этой новости.