53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью. Актриса опубликовала новые снимки, поразившие россиян.

Алена Хмельницкая снялась в проекте Сарика Андреасяна «Мокрые майки». Сначала актриса показала кадр из фильма с Марией Горбань. Затем она продемонстрировала бэкстейдж со съемок постера к проекту. 53-летняя Алена примерила красную кофту с вырезом декольте, короткую белую юбку, гетры и туфли на платформе.

«А мы еще и не то можем», — игриво написала артистка.