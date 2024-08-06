НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 августа 2024, 11:52
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53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью

53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью

© Starface.ru

53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью. Актриса опубликовала новые снимки, поразившие россиян.

Алена Хмельницкая снялась в проекте Сарика Андреасяна «Мокрые майки». Сначала актриса показала кадр из фильма с Марией Горбань. Затем она продемонстрировала бэкстейдж со съемок постера к проекту. 53-летняя Алена примерила красную кофту с вырезом декольте, короткую белую юбку, гетры и туфли на платформе.

«А мы еще и не то можем», — игриво написала артистка.

53-летняя Алена Хмельницкая в короткой юбке восхитила поклонников внешностью

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, россияне восторженно отреагировали на публикацию Хмельницкой и отметили ее стройную фигуру.

«Не перестаю любоваться вами, в вас есть красота и внутреннее благородство! Задорно, красиво, и фигура супер!» — написали подписчики.

Также на кадры отреагировали и коллеги Алены.

«Жги!» — лаконично высказалась актриса Алика Смехова.

Ранее Алена Хмельницкая поделилась переживаниями после разрыва с молодым возлюбленным. Подробности читайте в этой новости.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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