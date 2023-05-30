53-летний Дмитрий Маликов заговорил о третьем ребенке после рождения сына от суррогатной матери

Пять лет назад Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Рождение сына певец тщательно скрывал, но, когда это стало уже невозможно, ему пришлось признаться, что на свет Марк появился благодаря суррогатной матери, так как супруга артиста не могла зачать. Сейчас пара совершенно не жалеет о том, что решилась на такой шаг.

В новом интервью Наталье Подольской вокалист рассказал, что они с женой мечтали о втором ребенке. После рождения их дочери прошло уже много лет, а им хотелось малыша. Однако здоровье не позволяло им стать родителями естественным путем, поэтому они решили воспользоваться посторонней помощью.

Марк родился совершенно здоровым ребенком. По мере взросления он все больше становится похож на своего отца, и в нем проявляется все больше талантов. Единственное, о чем сейчас сожалеет Маликов, так это о том, что они с супругой не попробовали суррогатное материнство раньше, ведь он до сих пор мечтает быть многодетным отцом.

«Нужно просто прийти к этому осознанию. Волнений, тревог, конечно, прибавилось. Но и счастья прибавилось тоже. Раньше надо было еще третьего родить», - признался Дмитрий Маликов.

Отметим, что в российском шоу-бизнесе многие предпочитают пользоваться услугами суррогатного материнства. Например, именно так отцами стали Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. У обоих подрастают дочери и сыновья.

Ранее Дмитрий Маликов рассказал о непростых отношениях с супругой.