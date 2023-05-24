30 лет терпения: Дмитрий Маликов впервые рассказал о своей семейной жизни

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон (Валевская) состоят в браке вот уже тридцать лет. Их дочь Стефания закончила МГИМО и занимается собственным бизнесом, пятилетний сын Марк обожает играть в футбол и в шахматы. По словам отца, он очень подвижный и энергичный ребенок.

Недавно музыкант откровенно рассказал о непростых отношениях с супругой. Teleprogramma.pro приводит такую его фразу:

«Что касается нашего долгого союза, жизни, любви, то тут очень важно уметь уступать, быстро прощать, идти на компромисс. Потому что разные ситуации бывают, и у нас разные характеры: кто-то, бывает, иногда взбрыкнет, а другой пойдет навстречу».

Маликов признался, что с Еленой они похоже разве что внешне, но отнюдь не характерами. Между мужем и женой постоянно возникают конфликты, и кому-то так или иначе приходится уступать. Впрочем, Дмитрий уверен, что это нормально. Свой брак он считает счастливым.

Напомним, у Елены это – второе замужество, от первого у нее есть взрослая дочь Ольга. Говорят, что даже по сравнению с нынешними доходами Димы Маликова, состояние ее первого супруга в 90-х годах было в разы больше. Но любовь творит чудеса: сейчас 60-летняя женщина не только верная и любящая жена, но исполнительный продюсер в продюсерском центре Дмитрия Маликова.