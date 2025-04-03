53-летний Андрей Малахов раскрыл секрет своей молодой внешности

Известный российский телеведущий Андрей Малахов назвал секрет своей молодой внешности. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

На новом фото в соцсетях предстал довольно посвежевший артист. Снимок сделан на камеру смартфона через зеркало. На нем шоумен позировал в своих фирменных очках и темно-синем халате. Цвет чехла его гаджета соответствует халату: столь же темно-синий.

Журналист уточнил, что секрет его молодой внешности кроется в регулярном уходе за собой.

«Систематический уход утром и вечером!», — поделился 53-летний Малахов.

Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — издателе российской версии журнала Elle, дочери издателя газет Виктора Шкулева. Свадьбу влюбленные отметили в Версальском дворце в Париже. 16 ноября 2017 года у пары родился сын Александр.

Ранее Андрей Малахов ответил Константину Эрнсту, поблагодарившему его за увольнение с Первого канала.

Также Андрей Малахов призвал закрыть тренд «дубайский шоколад».