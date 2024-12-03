29-летний исполнитель хита «Горький вкус» Султан Лагучев впервые стал отцом

Певец Султан Лагучев впервые стал отцом. У исполнителя хита «Горький вкус» родилась дочь. Об этом сообщили в социальных сетях.

Летом 2023 года артист женился на девушке по имени Альбина. Торжество было масштабным — жених с невестой пригласили около 1200 человек. И вот спустя больше года в семье Лагучева произошло радостное событие — его супруга родила девочку.

Дочь Альбина и Султан назвали Сафиной. Маму с малышкой уже выписали из роддома. Встречал их отец, который украсил детскую шарами в честь возвращения жены домой.

В Сети поклонники Лагучева уже поздравили его с появлением на свет дочки. Пользователи отметили, что певец будет хорошим папой.

Напомним, что артист долго не добивался внимания Альбины. Он первый написал ей и пригласил на свидание, а уже через несколько месяцев сделал ей предложение руки и сердца. Причем о желании девушки стать его женой он спросил прямо, без лишней романтики. Она ответила согласием.

Ранее певица Люся Чеботина призналась, что собирается родить в 2025 году.