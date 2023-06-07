52-летняя Кристина Орбакайте поразила своей внешностью после курса омолаживающих процедур

В последнее время все внимание публики приковано к семейству Аллы Пугачевой. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала связи с РФ. Подобному примеру последовали и родственники певицы. Исключение составляет лишь Кристина Орбакайте, которая живет на две страны: большую часть времени она проводит в США, но продолжать карьеру планирует в России. На днях знаменитость выложила фотографии, с помощью которых она анонсировала новую песню. После этого пользователи Сети стали обсуждать изменившуюся внешность Кристины.

На снимках заметно, что с лица Орбакайте исчезли морщины, а кожа стала более гладкой и упругой. Журналисты «7Дней.ru» предположили, что дочь Пугачевой избавилась от возрастных изменений при помощи филлеров и ботокса, поскольку у нее все еще заметна небольшая отечность. Вероятнее всего, съемка проходила тогда, когда еще не закончился период восстановления после процедуры.

Ранее мы писали о том, что в семье 52-летней Кристины Орбакайте произошли глобальные перемены. Подробности смотрите здесь.

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