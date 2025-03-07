52-летний стилист Влад Лисовец впервые появился на публике после слухов о раке

52-летний стилист Влад Лисовец впервые появился на публике после новостей о раке. Он посетил премьеру фильма «Мелочи жизни», которая состоялась в Москве.

Лисовец выбрал для выхода в свет футболку бренда H&M, кожаные штаны, пиджак. Образ дополняли шляпа в ковбойском стиле, ремень фирмы Gucci и небольшая сумка, пишет Леди Mail.

Это первое появление Лисовца после того, как 17 февраля появилась новость о его неизлечимой болезни. Говорилось, что у стилиста рак запущенной формы. Он подтвердил, что «проблема, действительно, есть». Вместе с тем Лисовец призвал посмотреть на его посты и поездки – по ним, говорит стилист, можно сделать вывод, что все не так плохо, как пишут.

Шоумен Отар Кушанашвили, который сам еще недавно боролся с раком, призвал Лисовца подтвердить диагноз результатами анализов. Он считает, что нехорошо говорить о болезни без бумаг и «выцыганивать у людей сантименты».