52-летний певец Сергей Шнуров порыбачил в центре Москвы

Певец и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров порыбачил в центре Москвы. В соцсетях появилось видео, на котором 52-летний артист сидел с удочкой и выглядел увлеченным своим делом.

На кадрах исполнитель хита «Рыба моей мечты» предстал в серых спортивных шортах, черной футболке, солнцезащитных очках и кроссовках. Он сидел на раскладном стуле и держал в руках удочку. Рядом находился перекус и термос с жидкостью. На коротком видео Сергей крутил в руках удочку.

Напомним, что в прошлом Шнурова не раз видели на рыбалке в других городах. Он рыбачил в Санкт-Петербурге и Мурманской области. Но в последнем месте знатоки рыбалки упрекнули певца в постановочном характере видео — мол катушка не та, да и удилище держит неуверенно.

Свою рыбалку в Москве он пока никак не прокомментировал. В соцсетях пошутили о том, что Сергей решился на это из-за высоких цен в московских рыбных ресторанах.

Ранее мы писали о том, что Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах после жалоб общественников. Активисты упрекнули музыканта за то, что он позволяет себе нецензурную лексику. Чтобы все-таки выступить и не нажить проблем, Шнуров решил подписать дополнительное соглашение, по которому вся ответственность за нарушение закона ложится на плечи артиста.