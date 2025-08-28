52-летний актер Максим Виторган увез 35-летнюю избранницу в Испанию

Актер Максим Виторган улетел из России вместе с молодой возлюбленной Анной Коротковой. Пара отдыхает в Испании.

Девушка поделилась совместными снимками с 52-летним бывшем мужем Ксении Собчак. На кадрах Максим и Анна позировали в одном из ресторанов. При этом актриса глаз не сводила со своего избранника.

Короткова также похвасталась, что приобрела в путешествии несколько стильных нарядов.

«Самые теплые воспоминания! Спасибо за это прекрасным людям», — написала Анна.

После развода с Собчак Виторган встречался с актрисой Нино Нинидзе, которая младше него на 19 лет. В 2023 году стало известно о расставании пары. В конце 2024 года Виторган рассекретил свои отношения с Коротковой.

Ранее пользователи Сети высмеяли новый пост 35-летней избранницы Виторгана, в котором Анна назвала актера своим «парнем». Экс-супруг Ксении Собчак не стал молчать и резко ответил хейтерам.