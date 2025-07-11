«Я старый, толстый»: Виторган встал на защиту любимой после хейта в Сети

Максим Виторган отметил первую годовщину отношений с 35-летней возлюбленной Анной Коротковой. Пользователи Сети высмеяли новый пост избранницы артиста, в котором девушка назвала его своим «парнем». Экс-супруг Ксении Собчак не стал молчать и резко ответил хейтерам.

Звезда фильма «День радио» считает, что на страничку его возлюбленной налетели «говномухи-комментаторы». Их 52-летний Виторган назвал отдельной породой людей. Актер пояснил, что его не удивляет хейт в свой адрес, но Анна, далекая от мира скандалов, «пребывает в легком шоке». Однако негативные замечания в основном летят в адрес Максима, а не его избранницы.

«Ну что сказать? Все правда. Я старый, потому что мое здоровье позволяет пока мне жить, — отметил сын Эммануила Виторгана. — Умереть молодым уже не получится. Мухи, вам того же. Я толстый, да. Мое благосостояние позволяет мне есть что люблю, сколько люблю и когда люблю. Спасибо зрителям!».

Основная претензия к артисту заключалась в том, что он выбирает только молодых девушек, а после с ними расстается. Виторган не стал здесь вступать в полемику и призвал оставить в покое его возлюбленную. Максим пошутил, что теперь ему нужно помочь Анне вернуть чувство прекрасного, поэтому он пойдет с ней в консерватории и музеи.

После развода с телеведущей Ксенией Собчак Виторган встречался с актрисой Ниной Нинидзе, которая младше него на 19 лет. В 2023 году стало известно о расставании пары.

Напомним, после совместного снимка пары Максима назвали «дедом». Пользователи считают, что артист меняет женщин как перчатки.