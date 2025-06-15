52-летний актер Андрей Мерзликин подал на развод с женой после 20 лет брака

Актер Андрей Мерзликин объявил о разводе с женой Анной после 20 лет совместной жизни. У пары четверо детей.

Как сообщили в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, 52-летний заслуженный артист России сам стал инициатором расставания. От его имени 4 июня в мировом суде зарегистрировано соответствующее исковое заявление.

Отмечается, что 19 июня состоится первая беседа супругов перед расторжением брака.

Звезда фильма «Северный полюс» женился на психологе Анне в 33 года. В последнее время пара перестала вместе появляться на светских мероприятиях и проигнорировала годовщину свадьбы.

Старшему сыну супругов Федору исполнилось 17 лет, младшему Макару — 10 лет.

Ранее сообщалось, что Андрей Мерзликин готов сняться в рекламе китайских авто за 20 миллионов рублей. Звезда «Бумера» выставил свой прайс за услуги. При этом за полугодовой контракт он потребовал 10 миллионов рублей.