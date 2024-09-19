52-летнего актера Константина Хабенского госпитализировали с гипертонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О госпитализации артиста стало известно 19 сентября. По данным журналистов, у Хабенского диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца. При этой форме болезни под удар попадает миокард и сосуды, снабжающие его кровью.

Причиной возникновения недуга могло стать ревматическое поражение. Константину Хабенскому уже провели необходимые исследования, в том числе, и на плотность костных тканей.

Напомним, Константин Хабенский является народным артистом России. На его счету сотни ролей в театре и кино. С октября 2021 года он занимает пост художественного руководителя и директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

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