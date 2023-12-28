51-летняя звезда «Бригады» показала свою натуральную внешность

«Проснуться не раньше 9.00, пробежать не меньше 4 км, посмотреть не меньше 10 серий «Студия 30», поесть не более 2 раз, прогуляться не менее 2 км, прочесть не менее 50 страниц «Войны и мира», — написала артистка.

Подписчики оставили множество положительных комментариев, выражая восхищение ее естественной красотой и здоровым образом жизни.

Напомним, что Дарья Повереннова активно занимается бегом уже шесть лет, отмечая, что этот вид спорта помог ей избавиться от вредных привычек, в том числе от курения. Актриса часто делится своим опытом и вдохновляет своих подписчиков на заботу о здоровье.

В личной жизни Повереннова также нашла счастье. После восьми лет романа с руководителем Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым, они официально зарегистрировали свои отношения в 2021 году. Актриса также является матерью 31-летней дочери Полины от предыдущего брака с режиссером Александром Жигалкиным.

Ранее актриса Дарья Повереннова призналась, что год не виделась с дочерью.