51-летняя жена Валерия Сюткина поразила фанатов стройной фигурой
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Валерий Сюткин более 30 лет живет вместе с третьей супругой Виолой. Избранница артиста воспитывает маленького сына Лео, работает продюсером и заведующей труппой Театра на Малой Бронной. Помимо этого, Виола отлично выглядит в 51 год и поражает стройной фигурой.
Спутница исполнителя хита «Любите, девушки» снялась на фоне одной из улиц Москвы. Виола предстала в кадре в белом брючном костюме и блестящем топе-бандо. К образу Сюткина добавила нежный макияж. Родившая в 45 лет жена звезды отличается не только отличным вкусом в одежде, но и подтянутой фигурой. Наряд подчеркнул стройные ноги и плоский живот Виолы.
«Моё любимое время года — июнь, начало лета. Когда всё ещё впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь. И верить, что впереди всё лето, а позади вся зима», — написала жена Сюткина.
С Виолой артист живет вместе с 1993 года. В 1996 году у них родилась дочь Виола, а в 2020 году, когда Сюткину было 62 года, сын Лео. От первого и второго браков у экс-солиста «Браво» есть дочь Елена и сын Максим.
Ранее Сюткин раскрыл, что спорт и концерты помогают ему сохранить форму в 67 лет.