51-летняя жена Валерия Сюткина поразила фанатов стройной фигурой

«Моё любимое время года — июнь, начало лета. Когда всё ещё впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь. И верить, что впереди всё лето, а позади вся зима», — написала жена Сюткина.

С Виолой артист живет вместе с 1993 года. В 1996 году у них родилась дочь Виола, а в 2020 году, когда Сюткину было 62 года, сын Лео. От первого и второго браков у экс-солиста «Браво» есть дочь Елена и сын Максим.

Ранее Сюткин раскрыл, что спорт и концерты помогают ему сохранить форму в 67 лет.