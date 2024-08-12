51-летняя супруга Стаса Михайлова поделилась кадрами с отдыха в Греции

Супруга 55-летнего певца Стаса Михайлова, которая по совместительству является его менеджером, сейчас отдыхает в Греции. 51-летняя Инна Михайлова поделилась кадрами с пляжа.

На опубликованных кадрах жена артиста предстала в черном купальнике, солнцезащитных очках и в соломенной шляпе. Инна Михайлова сидела на лежаке и держала бокал с коктейлем.

Менеджер певца признавалась, что добилась фигуры, которая ее полностью устраивает. Инна Михайлова рассказывала, что последовала примеру мужа, который похудел на 17 килограммов. Артист перешел на интервальное питание и исключил из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Стас Михайлов отмечал, что также старается регулярно заниматься спортом.

Напомним, певец состоит в браке с Инной Михайловой с 2011 года. У супругов двое детей — 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. Кроме того, у Стаса Михайлова есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от экс-возлюбленной артиста — двоюродной сестры певицы Валерии. Также в семье Михайловых есть дети от первого брака его жены — Андрей и Ева.

Ранее сообщалось о том, что Стас Михайлов заявил о желании снова стать отцом.