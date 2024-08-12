НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 августа 2024, 18:50
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51-летняя супруга Стаса Михайлова поделилась кадрами с отдыха в Греции

51-летняя жена певца Стаса Михайлова Инна снялась на пляже в Греции.
51-летняя супруга Стаса Михайлова поделилась кадрами с отдыха в Греции

© Starface.ru

Супруга 55-летнего певца Стаса Михайлова, которая по совместительству является его менеджером, сейчас отдыхает в Греции. 51-летняя Инна Михайлова поделилась кадрами с пляжа.

На опубликованных кадрах жена артиста предстала в черном купальнике, солнцезащитных очках и в соломенной шляпе. Инна Михайлова сидела на лежаке и держала бокал с коктейлем.

Менеджер певца признавалась, что добилась фигуры, которая ее полностью устраивает. Инна Михайлова рассказывала, что последовала примеру мужа, который похудел на 17 килограммов. Артист перешел на интервальное питание и исключил из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Стас Михайлов отмечал, что также старается регулярно заниматься спортом.

Напомним, певец состоит в браке с Инной Михайловой с 2011 года. У супругов двое детей — 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. Кроме того, у Стаса Михайлова есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от экс-возлюбленной артиста — двоюродной сестры певицы Валерии. Также в семье Михайловых есть дети от первого брака его жены — Андрей и Ева.

Ранее сообщалось о том, что Стас Михайлов заявил о желании снова стать отцом.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Инна Михайлова
Стас Михайлов
жена
отдых