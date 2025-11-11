НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 ноября 2025, 16:13
1 мин.

51-летняя актриса Алла Довлатова показала себя с короткой стрижкой

51-летняя актриса Алла Довлатова показала себя с короткой стрижкой

© Starface.ru

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова кардинально сменила имидж и показала обновленный вид в соцсетях. Она сделала короткую стрижку. Результатами смелого эксперимента звезда поделилась в личном микроблоге.

Знаменитость призналась, что решила обновиться, и призвала поклонников не бояться новых образов. Она поинтересовалась у подписчиков, как они оценивают ее новую стрижку.

51-летняя актриса Алла Довлатова показала себя с короткой стрижкой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Новая я, новая прическа, новая стрижка. Апгрейд», – написала Алла.

Фанаты написали звезде комплименты и отметили, что стрижка омолодила ее на 10 лет.

Довлатова рассказывала, что уделяет своей внешности много внимания. Она решилась на пластику лица и показывала результат в соцсетях. По словам женщины, в какой-то момент она просто устала пользоваться фильтрами для улучшения снимков.

Ранее мы писали о том, что Аллу Довлатову раскритиковали из-за тесного платья. Оно обтягивало фигуру ведущей в районе груди. Некоторые сравнили ее бюст в корсете со «сбежавшим тестом».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Тег:
Алла Довлатова