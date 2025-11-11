51-летняя актриса Алла Довлатова показала себя с короткой стрижкой
© Starface.ru
Актриса и радиоведущая Алла Довлатова кардинально сменила имидж и показала обновленный вид в соцсетях. Она сделала короткую стрижку. Результатами смелого эксперимента звезда поделилась в личном микроблоге.
Знаменитость призналась, что решила обновиться, и призвала поклонников не бояться новых образов. Она поинтересовалась у подписчиков, как они оценивают ее новую стрижку.
«Новая я, новая прическа, новая стрижка. Апгрейд», – написала Алла.
Фанаты написали звезде комплименты и отметили, что стрижка омолодила ее на 10 лет.
Довлатова рассказывала, что уделяет своей внешности много внимания. Она решилась на пластику лица и показывала результат в соцсетях. По словам женщины, в какой-то момент она просто устала пользоваться фильтрами для улучшения снимков.
Ранее мы писали о том, что Аллу Довлатову раскритиковали из-за тесного платья. Оно обтягивало фигуру ведущей в районе груди. Некоторые сравнили ее бюст в корсете со «сбежавшим тестом».