51-летний шеф-повар Константин Ивлев расстался с молодой женой после 4 лет брака

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев разводится с молодой женой Валерией Куденковой, которая моложе него на 19 лет. Пара поженилась четыре года назад.

«Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу», — объявила Валерия в личном блоге.

Она не стала раскрывать подробности и подчеркнула, что не собирается комментировать развод в СМИ.

Напомним, Ивлев женился на Куденковой в 2021 году. Пара воспитывает дочь. В 2019 году шоумен со скандалом ушел от супруги Марии после 23 лет брака. Экс-жена шеф-повара не скрывала, что предательство мужа было для нее ударом. В первом браке у Ивлева двое детей: сын и дочь.

Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы рассмотрит иск бывшей жены Константина Ивлева. Заседание должно состояться 28 октября. Какие именно требования содержаться в исковом заявлении, пока неизвестно. Из открытых источников лишь следует, что Мария хочет изменить соглашение об уплате алиментов.