51-летний Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступления на сцене театра

51-летний танцор Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступления на сцене театра. Об этом сообщает Life.ru.

В Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к премьере спектакля «Кабала святош». На сцену театра выйдет Николай Цискаридзе, которому досталась роль Людовика XIV. Правда, танцор взял для выступления псевдоним. По его мнению, настоящее имя влечет за собой ассоциации, которым не место на драматической сцене.

«Я привык жить так, что Николай Цискаридзе ко мне не имеет отношения. Это медийное лицо, человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если применительно к балету, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней конструкции совершенно другой человек. И на драматической сцене я все начинаю с нуля. Поэтому я беру псевдоним», — высказался он.

По словам артиста, его имя многому обязывает. На этот раз перед зрителями он появится как Максим Николаев.

Ранее Николай Цискаридзе вспомнил о поддержке Татьяны Тарасовой после смерти педагога. Подробности читайте в этой новости.