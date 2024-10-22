51-летний актер Денис Матросов женился в третий раз – супругой стала предприниматель, а теперь и директор его же театра. По традиции невеста была в белом платье, а жених – в пиджаке.

Подробности свадьбы приводит StarHit.

К торжеству Денис и его избранница Оксана готовились недолго. Вечером в день свадьбы у Матросова был спектакль, поэтому из ЗАГСа все отправились в театр.

После этого супруги улетели в ОАЭ. С ними в путешествие отправились двое сыновей актера 8 и 13 лет.

Известно, что семья живет в Подмосковье, пара делает ремонт в доме, построенном руками Матросова.

С будущей женой актер познакомился случайно – искал адвоката. Оксана была руководителем юридической компании и на время ожидания предложила ему чай, они разговорились. На своем первом свидании Матросов очень долго общался с женщиной – они не могли наговориться.

Жена называет избранника «удивительным человеком». Оксану восхищают его искренность и отношение к семье.

Ранее сообщалось, что Матросова госпитализировали в ночь перед спектаклем. Он перенес операцию, но вышел на сцену.