«Нет слов»: 75-летний Борис Галкин и его супруга Разумихина потратили миллион рублей на ЭКО

Борис Галкин не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Однако на этот раз мужчина сделал исключение и в беседе с изданием aif.ru рассказал о важном событии своей жизни.

В 2017 году 70-летний Галкин стал отцом. Его молодая супруга Разумихина родила дочь. Однако, чтобы это произошло, паре пришлось пережить множество испытаний. Известно, что Инна несколько раз проходила ЭКО. По словам артиста, в общей сложности он потратил миллион рублей на данную процедуру.

«Ужасно, даже слов нет. Брались деньги буквально за все», — пожаловался Галкин.

Также мужчина признался, что присутствовал на родах Разумихиной и этот опыт навсегда остался в его памяти.

«Мы ждали Анечку четыре года. Инне пришлось претерпеть многое для того, чтобы преодолеть все эти сложности», — резюмировал актер.

Ранее певец Юрий Антонов назвал «брехней» новость о госпитализации и заявил о проблемах с зубами. Полное высказывание музыканта читайте здесь.