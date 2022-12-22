50-летняя Ксенофонтова показала избранника, с которым обрела женское счастье

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова после громкого развода с бывшим мужем 5 лет судилась с ним за дочь. 50-летняя актриса признавалась в интервью, что очень устала от одиночества и мечтает обрести женское счастье. На днях она показала в соцсетях нового мужчину, рядом с которым чувствует себя любимой.

Знаменитость опубликовала фото с загадочным спутником. Она написала, что сейчас они отдыхают в Кронштадте. Поклонники порадовались за Елену и отметили, что они с мужчиной очень подходят друг другу.

«Счастья вам на долгие годы», «Очень рада за вас! Такая прелестная женщина должна была найти правильного мужчину. Главное – с добрыми глазами», «Как хочется видеть вас в паре и счастливой. Обалденная женщина», «Вы славные», «Не лезу в чужую жизнь, но, если вы пара, то очень гармоничная», – пишут в комментариях.