50-летняя Ксенофонтова показала избранника, с которым обрела женское счастье
Актриса Елена Ксенофонтова показала публике нового избранника.
Фото: Соцсети Елены Ксенофонтовой
Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова после громкого развода с бывшим мужем 5 лет судилась с ним за дочь. 50-летняя актриса признавалась в интервью, что очень устала от одиночества и мечтает обрести женское счастье. На днях она показала в соцсетях нового мужчину, рядом с которым чувствует себя любимой.
Знаменитость опубликовала фото с загадочным спутником. Она написала, что сейчас они отдыхают в Кронштадте. Поклонники порадовались за Елену и отметили, что они с мужчиной очень подходят друг другу.
«Счастья вам на долгие годы», «Очень рада за вас! Такая прелестная женщина должна была найти правильного мужчину. Главное – с добрыми глазами», «Как хочется видеть вас в паре и счастливой. Обалденная женщина», «Вы славные», «Не лезу в чужую жизнь, но, если вы пара, то очень гармоничная», – пишут в комментариях.
Фото: Соцсети Елены Ксенофонтовой
Напомним, что прошлые отношения Ксенофонтовой закончились громким скандалом. Актриса девять лет была в отношениях с адвокатом Александром Рыжих, они жили в фактическом браке. У них родилась дочь София, а в 2016 году пара рассталась. В интервью женщина заявляла, что все годы совместной жизни терпела физическое и психологическое насилие. Она не могла уйти от мужчины из-за огромного страха.
В какой-то момент звезда приняла решение разойтись, но адвокат обратился в суд и начал забрасывать бывшую исками. Сначала Елену обвинили в мошенничестве, умышленном нападении и нанесении побоев Рыжих. Только через год суд оправдал актрису. Экс-супруг также пытался отобрать у нее через суд недвижимость, а потом забрать и общую дочь. Разборки закончились только год назад. Ранее мы писали об этом.