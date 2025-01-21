50-летняя Алла Довлатова рассказала, как смогла похудеть

50-летняя ведущая Алла Довлатова появилась на дне рождения балерины Анастасии Волочковой заметно похудевшей. Она рассказала, что смогла похудеть, питаясь в определенные часы.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Оказалось, что Довлатова почти не ест углеводы, а вечерами голодает.

«Я сижу на интервальном голодании: после 7 часов вечера не ем… Стараюсь не есть на протяжении шестнадцати часов, иногда практикую и такую схему: 18 на 6», - рассказала ведущая.

При этом в разрешенные часы ведущая ест почти все. Она предпочитает готовить сама и делает выбор в пользу домашней еды.

Дополнительно Довлатова занимается спортом. Но питание и тренировки не всегда позволяют сбросить вес, говорит ведущая. Она уверена, что самое главное – положительные эмоции.

«Я стараюсь никогда не унывать», - заключила знаменитость.

Ранее блогер Алена Водонаева испугала поклонников изменившейся внешностью. Интернет-пользователи обратили внимание на чрезмерную худобу ведущей и назвали ее вид болезненным.