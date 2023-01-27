50-летний актер Денис Матросов развелся со второй женой ради новой любви

50-летний актер Денис Матросов развелся со второй женой Ольгой. Они прожили в браке более 7 лет.

Бракоразводный процесс длился более трех месяцев. 25 января суд вынес окончательное решение – расторг брак и назначил Матросову алименты.

Кроме того, суд назначил порядок общения отца с ребенком. По решению, Матросов будет видеть сына в выходные и иногда на буднях. Для этого актеру придется ездить в Подольск – бывшая жена будет проживать с несовершеннолетним там.

Ранее Матросов заявлял, что мечтает влюбиться, и называл себя «влюбчивым товарищем».

Недавно стало известно о разводе актера Евгения Дятлова. Утверждалось, что брак распался из-за молодой помощницы.