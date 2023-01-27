18:47, 27 января 2023
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50-летний актер Денис Матросов развелся со второй женой ради новой любви
50-летний актер Денис Матросов развелся со второй женой.
Фото: Дмитрий Киенок/ Starface.ru
50-летний актер Денис Матросов развелся со второй женой Ольгой. Они прожили в браке более 7 лет.
Бракоразводный процесс длился более трех месяцев. 25 января суд вынес окончательное решение – расторг брак и назначил Матросову алименты.
Кроме того, суд назначил порядок общения отца с ребенком. По решению, Матросов будет видеть сына в выходные и иногда на буднях. Для этого актеру придется ездить в Подольск – бывшая жена будет проживать с несовершеннолетним там.
Ранее Матросов заявлял, что мечтает влюбиться, и называл себя «влюбчивым товарищем».
Недавно стало известно о разводе актера Евгения Дятлова. Утверждалось, что брак распался из-за молодой помощницы.
Источник фото:Дмитрий Киенок/ Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия КараеваТеги: