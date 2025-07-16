«5 кг — и я уже огромная»: Елена Борщева рассказала о борьбе с лишним весом

Бывшая участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью Леди Mail откровенно рассказала о том, как поддерживает форму, какие принципы питания соблюдает и почему ей приходится особенно внимательно следить за рационом.

«Тут еще мне на руку очень играет мой рост: я высокая и мне проще выглядеть стройной. Но я все равно не расслаблюсь и слежу за весом, ведь, набрав пять лишних кг, сразу же смотрюсь такой огромной мощной женщиной. Чтобы этого не происходило, я не ем по вечерам и по совету своего врача исключила из рациона белый сахар и дрожжи», — признается артистка.

Иногда она прибегает к более радикальным методам контроля веса. Раз в неделю она устраивает себе разгрузочный день – пьет только воду, и ничего не ест.

Строгие пищевые ограничения связаны не только с желанием оставаться в форме, но и с проблемами со здоровьем.

«Из-за того что в студенческие годы я питалась, мягко скажем, не особо правильно (в силу финансовых трудностей, помноженных на постоянные гастроли, на которых мы с командой ели преимущественно вермишель быстрого приготовления), сегодня я являюсь обладательницей гастрита. И мне приходится тщательно следить за своим рационом, чтобы хорошо себя чувствовать», — объяснила звезда.

Кроме того, актриса рассказала, какие косметологические процедуры помогают ей поддерживать молодость и свежий вид. По ее словам, примерно раз в год она делает биоревитализацию и прибегает к фотоомоложению.

Ранее Елена Борщева рассказала о ревности в браке с мужем-бодибилдером, на которого заглядываются женщины.