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Опубликовано 08 ноября 2024, 11:16
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49-летняя Яна Рудковская появилась на публике в прозрачном наряде

Продюсер Яна Рудковская появилась на премии журнала OK! в прозрачном платье.
49-летняя Яна Рудковская появилась на публике в прозрачном наряде

© Starface.ru

Российский продюсер Яна Рудковская посетила премию журнала OK! «Больше чем звезды» в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

49-летняя Яна Рудковская появилась на публике в прозрачном наряде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

49-летняя предпринимательница появилась на публике в коричневом прозрачном платье длины макси с корсетным верхом и без бретелей, сквозь которое было видно ее тело. Кроме того, Рудковская надела обувь в тон на каблуках.

В качестве аксессуаров знаменитость предпочла сумку, ожерелье с камнями и браслеты. Свой образ Яна дополнила укладкой и ярким мейкапом.

В 2009 году Яна Рудковская стала супругой фигуриста Евгения Плющенко, с которым она познакомилась во время подготовки Димы Билана к «Евровидению».

Всего у продюсера четверо детей: 21-летний приемный сын Андрей, 20-летний Николай от предпринимателя Виктора Батурина, 10-летний Александр и 2-летний Арсений от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее Яна Рудковская публично разоблачила ложь Алины Загитовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Яна Рудковская
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