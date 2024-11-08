49-летняя Яна Рудковская появилась на публике в прозрачном наряде

49-летняя предпринимательница появилась на публике в коричневом прозрачном платье длины макси с корсетным верхом и без бретелей, сквозь которое было видно ее тело. Кроме того, Рудковская надела обувь в тон на каблуках.

В качестве аксессуаров знаменитость предпочла сумку, ожерелье с камнями и браслеты. Свой образ Яна дополнила укладкой и ярким мейкапом.

В 2009 году Яна Рудковская стала супругой фигуриста Евгения Плющенко, с которым она познакомилась во время подготовки Димы Билана к «Евровидению».

Всего у продюсера четверо детей: 21-летний приемный сын Андрей, 20-летний Николай от предпринимателя Виктора Батурина, 10-летний Александр и 2-летний Арсений от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее Яна Рудковская публично разоблачила ложь Алины Загитовой.