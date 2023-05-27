49-летняя Мария Голубкина публично раскрыла секреты личной жизни

Мария Голубкина активно начала вести соцсети, отвечая на вопросы поклонников и показывая личную жизнь.

Рассуждая о мужчинах, Мария рассказала, что на данный момент одинока, пишет kp.ru.

«Чем старше становишься, тем сложнее привыкать к разным особенностям мужчины. Да и больше хочется своего пространства, тратить времени на себя, чем на него», — призналась актриса.

Также звезда упомянула, что самым неприемлемым для нее качеством в мужчине является жадность.

Напомним, что Мария Голубкина развелась с актером Николаем Фоменко. У них двое детей — мальчик и девочка.

Подписчики также интересовались секретами красоты 49-летней артистки. Оказалось, что Мария — неорганизованный человек, поэтому ей с трудом даются диеты или спорт.

«Моя диета и фитнес — это мои студенты. А для красоты самое главное — это хороший крепкий сон», — пояснила Голубкина.

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