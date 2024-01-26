49-летняя Алла Довлатова отрезала веки, вколола жир в лицо и показала результат
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Телеведущая Алла Довлатова показала, как выглядит после новой пластической операцией. В погоне за красотой 49-летняя артистка решила сделать блефаропластику нижних век и процедуру трансплантации жировой ткани.
В личном блоге Довлатова опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в период реабилитации. Сейчас ее лицо выглядит сильно опухшим, под глазами красуются мешки и синяки. Однако вскоре это должно пройти, и Алла покажет конечный результат преображения.
«Прохожу реалибилитацию, самочувствие хорошее, принимаю курс антибиотиков, делаю капельницы и начала курс физиотерапии», - поделилась телеведущая.
Отметим, что это не первый раз, когда Довлатора решила лечь под нож хирурга ради красоты. Она считает, что нет предела совершенству и при этом не нужно скрывать свои преображения. Поэтому она всегда довольно откровенно говорит об операциях. Например, в этот раз она даже рассказала, откуда ей перекачали жир в лицо. Оказалось, что специалист брал «материал» из внутренней поверхности бедер и из-под коленей.
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