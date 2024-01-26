49-летняя Алла Довлатова отрезала веки, вколола жир в лицо и показала результат

Отметим, что это не первый раз, когда Довлатора решила лечь под нож хирурга ради красоты. Она считает, что нет предела совершенству и при этом не нужно скрывать свои преображения. Поэтому она всегда довольно откровенно говорит об операциях. Например, в этот раз она даже рассказала, откуда ей перекачали жир в лицо. Оказалось, что специалист брал «материал» из внутренней поверхности бедер и из-под коленей.

Ранее Алла Довлатова рассказала, как рожала свою дочь.