49-летний режиссер Марк Горобец сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в своем блоге кадры со свадьбы режиссера фильма «Тур с Иванушками» Марка Горобца и его 18-летней избранницы, начинающей артистки Александрины Олексюк.

На коротком видео Агата показала невесту в коротком белоснежном платье-бюстье, длинной кружевной фате и классических туфлях на высоком каблуке.

49-летний Марк Горобец предстал перед гостями торжества в черном классическом костюме, белой рубашке и туфлях. Влюбленные исполнили первый танец на лестнице.

После танца Александрина сменила неудобные туфли на кеды и продолжила веселиться.

В начале августа Горобец сделал предложение своей молодой возлюбленной во время поездки в Абхазию. При этом режиссер, преподнес девушке кольцо, когда ей еще не исполнилось 18 лет – актриса отпраздновала совершеннолетие 14 ноября.

Олексюк известна по проектам «Тур с Иванушками», «Внутри убийцы», «Братья» и другим.

Напомним, Марк Горобец ранее состоял в браке со Светланой Устиновой. После развода он сошелся с Марией Шерстобитовой, но и эти отношения оказались неудачными.

Ранее певец Алексей Глызин откровенно рассказал о том, как оставил жену и ребенка ради 17-летней возлюбленной. Он назвал свой поступок предательством, но подчеркнул, что понял это гораздо позже.