49-летний певец Андрей Губин не может жениться из-за неизлечимой болезни. Об этом сообщает издание Woman.ru.

В начале нулевых артисту поставили серьезный диагноз. У Андрея выявили заболевание, при котором постоянно ощущается боль в теле. Теперь артист ведет уединенный образ жизни. Несмотря на это, Губин настроен оптимистично и периодически ходит на свидания. Правда, болезнь мешает ему построить серьезные отношения.

Андрей нередко просыпается в плохом самочувствии. Из-за этого ему трудно отправиться на встречу с избранницей. «Встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Ну какое свидание?» — поделился откровением певец.

Губин понимает, что с каждым годом его шансы на счастливый брак уменьшаются. По словам знаменитости, он уже не «в расцвете сил». Однако артист не оставляет попыток обрести счастье. Андрей убежден, что из-за болезни не стоит отказываться от любви.

«Про таких, как я, пишут в анкетах: в активном поиске», — резюмировал Андрей.

Ранее мы писали о том, что Губин находится «на грани» и с трудом передвигается. Подробности смотрите в этой статье.