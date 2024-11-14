ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 14 ноября 2024, 21:04
1 мин.

Ольга Бузова: «В следующем году выйду замуж и рожу»

Певица Ольга Бузова заявила, что возьмет паузу на год и побудет хорошей мамой.
Ольга Бузова: «В следующем году выйду замуж и рожу»

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Ольга Бузова сообщила о планах выйти замуж и родить в следующем году. Артистка собирается на год взять паузу.

Об этом она рассказала на концерте-вечеринке, посвященной восьмилетию сольной карьеры. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«В следующем году выйду замуж и рожу. Год возьму паузу для творчества и побуду хорошей мамой. Все-таки нужно. В 2026 году, думаю, будет большой сольник», - рассказала певица.

На вопрос, кто станет мужем исполнительницы, Ольга говорит: «Все хотят взять меня в жены, потому что я самая завидная, самая прекрасная, добрая, искренняя, красивая».

Ранее певица уже намекала поклонникам, что беременна. Она опубликовала кадры в пеньюаре, на котором поклонники разглядели округлившийся живот.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Ольга Бузова
певица
творчество
беременность