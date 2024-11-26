49-летний актер Максим Аверин рассказал об изменениях в личной жизни

49-летний актер Максим Аверин, который не был женат и не имеет детей, рассказал об изменениях в личной жизни. Артист сообщил, что она есть, и призвал не беспокоиться.

«Слава Богу, личная жизнь есть. Так что все хорошо, не беспокойтесь», - поделился актер в беседе с mk.ru.

На вопрос, успевает ли он между графиками, признается, что не выделяет места для этого, так как «жизнь одна», в ней нет деления на первое, второе.

Также Аверин заявил о недопустимости романа с ученицей.

«Упаси бог! Нет» - говорит актер и добавляет, что такая цель у него отсутствует.

Журналисты интересовались, полезно ли быть влюбленным в преподавателя. Аверин считает, что «без любви невозможно». Он вспомнил, что любил своего мастера.

В этом году у актера первый курс студентов. Он говорит, что «отсмотрел четыре тысячи детишек» - это «была сложная работа».

«Им всем очень мало лет — 17–18. Самому старому 22… На моем курсе учатся 32 человека. И я понимаю, что им будет что играть», - заключил артист.

Ранее Аверин заявлял, что ему трудно находиться в кадре с актрисой Еленой Яковлевой.