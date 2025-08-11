49-летний актер Александр Олешко признался, что скрывает седину во время съемок. Артист рассказал о возрастных изменениях в личном блоге.

Александр Олешко находится в отпуске, во время которого он делится снимками без фильтров и фотошопа. На одном из кадров артист был запечатлен с седыми волосами, что спровоцировало обсуждения в Сети. Подписчики поинтересовались, почему Олешко скрывает седину во время съемок на ТВ. По словам Александра, ему приходится красить волосы, чтобы не вызывать жалость у зрителя.

«Так вышло, что я уже не мальчик и практически весь седой. Конечно, во время съемок делаю волосы другого цвета. Юрий Никулин всю жизнь подкрашивал волосы из-за уважения к зрителю. Зритель не должен видеть седого клоуна — это будет вызывать жалость. Быть седым в кадре — значит буду вас расстраивать», — сообщил артист.

Также Александр признался, что испытывает неловкость за отдых. По словам Олешко, он каждый раз уговаривает себя отправиться в отпуск ради зрителей, которые его смотрят по ТВ.

«Нужно подзарядить батарейки для того, чтобы были силы, духоподъемность для работы, от которой зависит настроение очень многих людей», — пояснил он.

