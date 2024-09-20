48-летняя телеведущая Тина Канделаки вышла в свет в бордовом кожаном костюме

Телеведущая Тина Канделаки вышла в свет в образе из 90-х. На ней был кожаный бордовый костюм. Фото публикует Газета.Ru.

В Москве состоялось открытие нового сезона «Кинопоиска», которое посетили многие отечественные звезды. Не пропустила мероприятие и Тина Канделаки. Для появления на публике 48-летняя продюсер выбрала дерзкий образ – мини юбку и пиджак из эко-кожи. Дополнила она его лодочками, светлой сумкой и черными очками. Волосы она оставила распущенными.

На открытии сезона Канделаки пришла одна. С мужем она выходит в свет редко, хотя они женаты с 2014 года. Супругом Тины является директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. До него телеведущая была с бизнесменом Андреем Кондрахиным. От него у нее есть дочь Мелания и сын Леонтий.

Наследник Канделаки решил, как и мама, стать знаменитым. Однако он захотел связать жизнь не с телевидением, а с музыкой. Он даже принял участие в перезапуске «Фабрики звезд». Правда, до финала не дошел. Он ушел в первом же выпуске, уступив свое место другому молодому исполнителю. Кроме того, Лео пытается развиваться еще и как актер.

Ранее Тина Канделаки показала мать в молодости.